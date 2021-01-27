Відбулася чергова зустріч у "нормандському форматі": про що розмовляли

Сторони вже планують наступні зустрічі на рівні радників глав держав

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу, 27 січня, взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки", що відбулася у форматі відеоконференції.

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Про це повідомляє пресслужба Банкової.

Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі. Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.

Нагадаємо, переговори радників глав держав "нормандського формату" були заплановані на 22 січня, однак перенесені через трагедію у Харкові, куди відправився і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 12 січня радники вже зустрічалися у Берліні. Сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпеки до гуманітарних і погодилися продовжити консультації. Читайте детальніше про підсумки берлінської зустрічі.

Відео: Сьогодні

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