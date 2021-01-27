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  1. Політика

Відбулася чергова зустріч у "нормандському форматі": про що розмовляли

27 січня, 21:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Сторони вже планують наступні зустрічі на рівні радників глав держав

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у середу, 27 січня, взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав "Нормандської четвірки", що відбулася у форматі відеоконференції.

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Про це повідомляє пресслужба Банкової.

Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі. Сторони домовилися продовжити консультації на наступних зустрічах на рівні радників.

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Нагадаємо, переговори радників глав держав "нормандського формату" були заплановані на 22 січня, однак перенесені через трагедію у Харкові, куди відправився і глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 12 січня радники вже зустрічалися у Берліні. Сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпеки до гуманітарних і погодилися продовжити консультації. Читайте детальніше про підсумки берлінської зустрічі.

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Нормандської четвірки

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переговори Донбас перемир'я перемир'я на сході України нормандський формат Андрей Ермак

Джерело: Сьогодні

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