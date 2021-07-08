Солдати-ґвалтівники, радикали і соковитий суржик – про що Мендель написала в своїй книзі

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель представила перший уривок своєї книги про роботу на посаді речниці глави держави. Фрагмент твори опубліковано в її авторській колонці у виданні "Українська правда". Сайт "Сегодня" проаналізував написане і з'ясував, що Мендель хотіла розповісти читачам.

У першому опублікованому уривку книги автор не розповідає про роботу із Зеленським і "внутрішню кухню" Офісу президента, а представляє публіці свої роздуми про розвиток Німеччини, Росії та України після Другої світової війни, а також розмірковує про мовне питання і про протистояння українських націоналістів і громадян, які ностальгують за СРСР.

Поки Німеччина розвивалася, в СРСР страждали

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Зокрема, Мендель зазначила, що Німеччина, програвши війну, зробила висновки, визнала всі мінуси політики Третього рейху і почала активно розвиватися, досягнувши економічного і політичного процвітання.

Згадуючи про війну, радянських солдатів Мендель згадала не в кращому світлі. "Чи знаєте ви, що під час реконструкції будівлі Рейхстагу були виявлені написи солдатів Червоної армії? Серед іншого був напис: "Я ї**в Гітлера в зад". Її вирішили зберегти, як і інші", – пише вона.

Екс-спікер Зеленського у ту ж мить продовжила, що п'яні радянські солдати "ґвалтували мирних німкень", а після повернення в СРСР зловживали алкоголем, "заливаючи посттравматичний синдром" і висловлюючи свою відразу до нацизму.

За словами Мендель, Німеччина визнала свою провину і змінилася. Але в той час, поки ця країна розвивалася, Радянський союз був зайнятий іншим.

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"Ми будували ракети, все ще готуючись захищатися і нападати, потім оплакували Сталіна, після його смерті з жахом вдивляючись в нічне небо, будучи впевненими, що ось-ось налетять американські бомбардувальники, які, як відомо, тільки і чекали смерті великого Йосипа Віссаріоновича, щоб напасти на СРСР, потім вважали генсеків ЦК КПРС, вмирали один за іншим, спостерігали, як слабшає хватка КДБ, шукали незалежності, плакали від розпаду СРСР, раділи цьому розпаду, ходили на мітинги, кочували від економічної кризи в політичній і назад, корумпованих, піддавалися пропаганді, далі страждали і боялися мріяти", – пише Мендель.

Вона також додала, що наслідком цього стало те, що "українці не мають свого генетичного коду щастя, тому що наші громадяни ходили не в ту школу і робили не те домашнє завдання".

Юлія Мендель / Фото: Facebook

Українська та російська мова можна об'єднати в суржик

Крім того, Мендель звернула увагу на проблему української та російської мов, запропонувавши об'єднати їх в один "соковитий суржик". За її словами, українська мова в нашій країні став символом боротьби проти Росії, і в водночас служить для деяких політиків хорошим піаром.

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"Використовуючи нашу травму історичних заборон говорити рідною українською і російську пропаганду, спочатку нас роз'єднували, я навіть не скажу, проросійські політики, а ті, хто не міг відірватися від вимені Кремля і не мислив Україну незалежною. З іншого боку, подпряглісь націоналісти. На цьому гріх було не заробити політичні бонуси", – зазначає вона.

На думку Мендель, українці не розуміють одне одного не через мову, а через небажання слухати, чути і розуміти. Рішенням мовної проблеми в Україні автор бачить порятунок Росії від монополії на російську мову і впровадження "української російської мови" .

"Адже російська в різних країнах відрізняється так само, як і англійська. Відомо, що мова американців і британців може відрізнити за звучанням навіть людина, яка не знає англійської. На австралійському континенті і на території Індії англійська увібрала схожі форми фонетики, хоча інтонаційно вони, природно, дуже різні. У пакеті Microsoft вже є визначення "російська (Україна)". Там же є "російська (Молдова)" і просто "російський". Світ демонополізує російську мову, поки частина українців робить програшні спроби побудувати українську ідентичність на відкиданні всього російського", – пише Мендель.

Також вона розповіла про суржик, мабуть, натякаючи на те, якою может бути та сама "українська російська". "Це соковитий суржик, насичений енергією волі і всепоніманія, практичності і кмітливості. Українська фонетика з вкрапленнями російських слів, з українськими вставками, прислів'ями та органічними неологізмами. Український? Русский? Ні тобі, ні мені", – підкреслює автор.

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Націоналісти проти українців, які ностальгують за СРСР

Екс-спікер Зеленського говорить і про протистояння між російськомовними громадянами і націоналістами.

"Чи здатна інша сторона, російськомовна, що вірить в російську пропаганду, у "фашизм" на Майдані, в жахи про націоналістів зі смолоскипами, яка росла з вірою в комуністичне майбутнє, прийняти СРСР таким, яким він був для мільйонів – з жахами, від яких холоне серце, КДБ, де катували людей нарівні з нацистами, з таборами болю, де гинули так само, як у концтаборах Третього рейху, з мільйоном зґвалтованих німкень після перемоги у Другій світовій війні, з расизмом, елементарним безправ'ям і зневагою навіть у найдрібніших потреб маленької людини?" – задається вона питанням.

Резюмуючи написане, Мендель зазначає, що в тривалому протистоянні радикальних патріотів і прихильників ідей СРСР правда і сила будуть на боці того, хто зможе зважитися на щирість Німеччини – винести минуле на поверхню і "звільнити пацієнта, щоб він міг жити новим успішним життям" .

/ Фото: https://www.facebook.com/Юлія Мендель

Нагадаємо, прес-секретар президента України Юлія Мендель покинула свій пост ще 30 квітня . Причини її звільнення не називалися, але, за даними ЗМІ, можливою причиною могло бути невдоволення керівництва Офісу президента її роботою.

У той же час після її відставки в ОП повідомили, що Мендель залишиться працювати радником із зовнішньополітичних питань і буде курирувати в Офісі президента комунікацію із зарубіжними ЗМІ.

Юлія Мендель, яка раніше працювала в ряді українських і закордонних ЗМІ, була призначена прес-секретарем президента в червні 2019 року.