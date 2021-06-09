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  1. Влада

Знову на передову. Зеленський вирушив на Донбас

9 червня 2021 12:19

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава держави планує поспілкуватися з військовими, які тримають оборону на нулі

Президент Володимир Зеленський сьогодні з робочою поїздкою вирушить у Донецьку область, де знову відвідає українських військових. Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

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На Банковій зазначили, що глава держави в районі проведення Операції об'єднаних сил поспілкується з бійцями, які несуть службу на передових позиціях.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент відвідав військових на передовій 8 квітня також. Він туди вирушив через загострення ситуації на фронті і частішою загибеллю українських захисників останніми тижнями. Він там поспілкувався з бійцями, відвідав їхню їдальню і роздав подарунки з держнагородами.

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Також Зеленський вважає, що представники влади мусять бувати на Донбасі хоча б по черзі, адже це дуже важливо для бійців ЗСУ. Він також нагадав, що вже з початку цього року загинули 26 військовослужбовців.

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Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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