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РНБО збирається на нове засідання: ЗМІ дізналися дату і кому "світять" санкції

7 квітня, 17:39

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Насувається чорна п'ятниця для корупціонерів, але замість знижок – санкції

На Банковій під головуванням президента України 9 квітня відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому знову можуть бути прийняті гучні рішення. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої джерела.

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Виданню стало відомо, що РНБО продовжить введення санкцій проти контрабандистів, доповнивши санкційний перелік тими особами, які не ввійшли в першу десятку з минулого засідання. Заходи будуть прийняті стосовно тих осіб, які мають істотний вплив на "ринку контрабанди".

Також санкції РНБО можуть торкнутися бенефіціарів конвертаційних центрів.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", крім першої десятки контрабандистів, були введені санкції і стосовно 79 компаній, у тому числі і російських.

Так, в чорний список потрапило і федеральне агентство "Росспівробітництво". У Кремлі нервово відреагували на це рішення Зеленського.

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РНБО санкції
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