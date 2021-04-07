РНБО збирається на нове засідання: ЗМІ дізналися дату і кому "світять" санкції

На Банковій під головуванням президента України 9 квітня відбудеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони, на якому знову можуть бути прийняті гучні рішення. Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на свої джерела.
Виданню стало відомо, що РНБО продовжить введення санкцій проти контрабандистів, доповнивши санкційний перелік тими особами, які не ввійшли в першу десятку з минулого засідання. Заходи будуть прийняті стосовно тих осіб, які мають істотний вплив на "ринку контрабанди".
Також санкції РНБО можуть торкнутися бенефіціарів конвертаційних центрів.
Як повідомляли новини "Сьогодні", крім першої десятки контрабандистів, були введені санкції і стосовно 79 компаній, у тому числі і російських.
Так, в чорний список потрапило і федеральне агентство "Росспівробітництво". У Кремлі нервово відреагували на це рішення Зеленського.
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