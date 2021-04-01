РНБО проведе нове засідання: ЗМІ дізналися дату і що обговорять

Насувається п'ятниця і знову можуть бути прийняті гучні рішення

На Банковій під головуванням президента України 2 квітня знову відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомили Українській правді джерела.

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Незалежні одне від одного джерела повідомили, що в цю п'ятницю у другій половині дня відбудеться засідання РНБО.

Ось тільки, що обговорюватимуть і чи варто чекати нових санкцій – невідомо. Станом на зараз точний час і порядок денний ще визначаються.

У той же час ZN.UA дізналося зі своїх джерел, що на засіданні можуть розглянути 10 питань. Передбачається, що можуть обговорити план вакцинації на цей і наступний рік, введення санкцій відносно ряду лідерів контрабандного "бізнесу" в Україні.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", крайнє засідання РНБО відбулося 19 березня, на якому були введені санкції проти колишнього президента Віктора Януковича й інших високопоставлених ексчиновників того часу. Також під удар потрапили і 19 компаній.

Відео: Сьогодні

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А 23 березня Україна завдала новий санкційний удар по Росії. РНБО ухвалила заходи проти російських ЗМІ, будпідприємств, політиків і чиновників.

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