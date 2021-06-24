РНБО готує на сьогодні важливу нараду: в ЗМІ дізналися причину

Рада національної безпеки і оборони під головуванням Олексія Данілова сьогодні проведе закриту нараду, на якій розглянуть санкційні списки США стосовно 134 українців.

Реклама

Про це Українській правді повідомило обізнане джерело.

За його словами, президент Володимир Зеленський доручив Данілову провести в Апараті РНБО закриту нараду з питання виконання протокольного рішення РНБО, прийнятого на засіданні 4 червня щодо санкцій, введених органами США проти громадян України.

Джерело повідомило, що нарада має відбутися сьогодні о 16:30.

Нагадаємо, ще на брифінгу 4 червня за підсумками засідання РНБО на Банковій Данілов заявляв, що отримав доручення від президента з'ясувати, хто з громадян України знаходиться під санкціями США, що це за люди і на підставі чого вони опинилися в "чорному списку". За його словами, було дано доручення СБУ, Кабміну і Службі зовнішньої розвідки перевірити всю інформацію щодо кожного з санкційних українців.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", у січні США ввели санкції проти 7 громадян України і чотирьох інформаційних ресурсів за нібито втручання в американські вибори. У список потрапив і нардеп Олександр Дубінський.

А на початку березня США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Дивіться також в нашому сюжеті, як РНБО на недавньому своєму засіданні ввела санкції проти Фірташа: