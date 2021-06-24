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РНБО готує на сьогодні важливу нараду: в ЗМІ дізналися причину

24 червня 2021 14:14

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Володимир Зеленський доручив Данілову терміново розібратися з одним важливим санкційним питанням

Рада національної безпеки і оборони під головуванням Олексія Данілова сьогодні проведе закриту нараду, на якій розглянуть санкційні списки США стосовно 134 українців.

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Про це Українській правді повідомило обізнане джерело.

За його словами, президент Володимир Зеленський доручив Данілову провести в Апараті РНБО закриту нараду з питання виконання протокольного рішення РНБО, прийнятого на засіданні 4 червня щодо санкцій, введених органами США проти громадян України.

Джерело повідомило, що нарада має відбутися сьогодні о 16:30.

Нагадаємо, ще на брифінгу 4 червня за підсумками засідання РНБО на Банковій Данілов заявляв, що отримав доручення від президента з'ясувати, хто з громадян України знаходиться під санкціями США, що це за люди і на підставі чого вони опинилися в "чорному списку". За його словами, було дано доручення СБУ, Кабміну і Службі зовнішньої розвідки перевірити всю інформацію щодо кожного з санкційних українців.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", у січні США ввели санкції проти 7 громадян України і чотирьох інформаційних ресурсів за нібито втручання в американські вибори. У список потрапив і нардеп Олександр Дубінський.

А на початку березня США ввели санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Дивіться також в нашому сюжеті, як РНБО на недавньому своєму засіданні ввела санкції проти Фірташа:

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