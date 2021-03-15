Русский
$ 27,73
33,08
  1. Влада

ЗМІ виклали нову розмову Медведчука і Суркова: Шісток не даємо – шановані люди

15 березня, 18:26

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Представник Кремля розповідав нардепу, хто очолить "міноборони ДНР"

У Мережі з'явився новий запис розмови людей, чиї голоси схожі на належні нардепу Віктору Медведчуку і колишньому помічникові президента РФ Владиславу Суркову.

Реклама

За повідомленням Оглядача, редакція отримала запис з достовірних джерел.

Всього у файлі три епізоди. У них сторони обговорюють зв'язки з т. зв. "міністром оборони ДНР" Кононовим, корупційні схеми на окупованих територіях (постачання готівки в Дебальцеве), а також створення якоїсь "ради міст".

Крім того, зважаючи на запис, нібито Сурков озвучував Медведчуку своє бачення Мінських угод і особливого статусу Донбасу. Його співрозмовник, з огляду на діалог, брав активну участь у створенні сценарію, вигідного країні-агресору Росії.

Реклама

Наводимо повну розшифровку аудіозапису.

Розмова 1

Сурков: Алло.

Медведчук: Так-так.

Реклама

З.: Віть, ну буде "Цар" там.

М.: Га?

З.: Кононов, "Цар" буде (так званий "міністр оборони "ДНР". – Ред.)

М.: Кононов, так?

З.: Так, позивний у нього "Цар".

Реклама

М .: Передадуть всі координати Тарасу (орієнтовно – Козаку. – Ред.)

З.: Тарасу дадуть зараз, так?

М.: Так, тому що вони там Даму спочатку назвали. Дама добре, але мало.

З.: А Кононов – він "міністр оборони"?

М.: Так. Він сам буде цим займатися.

З.: Є, давай. Бувай, дякую.

Розмова 2

Медведчук: Є прохання, Слав. Там із "Царем" зв'язався Сергій Сергійович, еге ж? Він не Сергій Сергійович, він взагалі... Це Грицак – перший заступник голови СБУ. А той йому почав: "Ти знаєш, з ким ти розмовляєш?" Той каже: "Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве, і доставку..." А той почав: "Та ну, з ким ти розмовляєш". Якось йому натякнути, що той теж людина немаленька, він генерал-полковник, до речі.

Сурков: Алло, Віть. А тема там яка?

М.: А тема – Дебальцеве і постачання туди готівки.

С.: А, це він за цією ж темою, я зрозумів.

М.: Ця людина – він перший заступник голови СБУ. Це той, що зі мною працює, і щодо полонених серед іншого.

С.: Я читав, його призначили, зокрема, щодо полонених. Добре, зараз спробуємо щось зробити, так.

М.: Ну, коротше, скажи... Той не може ж йому по телефону пояснювати... Просто скажи – нормальна людина теж...

С.: Шанована людина, так?

М.: Шісток не даємо, так! Так-так, шановані люди.

В тренді
Мальдіви задешево: Арахамія розповів, у скільки йому обійшовся відпочинок в люксовому готелі

Розмова 3

Медведчук: Але якщо давати це в контексті двох законів, то ось цю "раду міст" я викинув. Тому що нібито є той закон... Це ж я давав для нашого президента, який наче подивився і каже: "Запропонуй". Я кажу: "Це не підійде". – "А ти запропонуй". Ну, я запропонував. Це не підійшло. Все, завтра з'являється... Його ж немає, він у від'їзді, його немає. Він же поїхав, а тільки буде завтра.

Сурков: Угу.

М.: У мене така пропозиція. Ось що я тобі послав тоді раніше. Де ця "рада міст" була.

С.: Так!

М.: Так-так, у мене вона є.

С.: Вона ж у тебе є. Оце ось можна провести. Ну, далі...

М.: Є, звичайно.

С.: Але...

М.: Все, я... послухай. Так давай, ось ти подумай добре... Може, ще щось додати треба? Це ж торгівля почалася? Послухай, до цього я ж не казав про те, що хтось щось бачив або щось хтось робить. Це моя думка.

С.: Так, робить. Але нижче відступати, Віть, ну неможливо.

М.: Почекай-почекай. Добре, я обговорю.

С.: Для мене дуже важливо ось цей політичний вимір, там "рада міст", якась платформа...

М.: Та нє, це ми напишемо. Славо, погодься, що крім "ради міст", все інше в цілому залишилося колишнім.

С.: Так, це правда.

М.: Так, тоді навіщо ти мене звинувачуєш?

С.: Для мене це важливо. Працювати ж не будемо, розумієш?

М.: Послухай, ти зрозумів, чому "раду міст" я прибрав, так? Тому що це відповідало цьому... А якщо ми це відкидаємо, то тоді треба шукати форму. А ця форма і буде "рада міст".

С.: Все, тоді я тебе зрозумів. Добре, тоді буду чекати від тебе якогось сигналу. Так? Правильно я розумію? Мою версію запропонуй.

М.: Та правильно. 100%, я думаю, там...

С.: І в 10-ту статтю ввести, ну, підвісити умовно. Наполягати на подальших консультаціях до акта виборів в МСУ і порядку їхнього проведення. Ну і нормально було б. Навіщо його скасовувати? Скасують. Ну в нас політичний фундамент піде з договору.

М.: Ну, поки його ніхто не скасовує, послухай. Він мені сказав перед від'їздом, що він нічого не скасовує. Він каже: "Я сказав, до 1 грудня". Я кажу: "Вже 1 грудня пройшло". Я кажу: "Навіщо тепер?" Він мені: "Та ні, тепер поки ніхто нічого робити не буде".

С.: Ну ти передай таке побажання.

М.: Звичайно, передам.

С.: Не від себе, скажи, що "москалі знову там".

М.: Так а що, як від себе? Так я не можу свою думку висловити, чи що? Так я весь час говорю.

С.: Так-так.

Нагадаємо, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що інший аудіозапис телефонної розмови, в якому чути голоси Віктора Медведчука і Владислава Суркова, поки не є доказом у кримінальному провадженні СБУ про фінансування тероризму.

Як повідомляли новини "Сьогодні", сайт "Цензор.нет" оприлюднив запис нібито розмови Суркова і Медведчука, датований ще 2014 роком. Вони обговорювали обмін полоненими, а також з'ясувалося ще багато цікавого. Наприклад що Сурков особисто лобіював через Медведчука постачання електроенергії з Росії. Йшлося про схему, в якій була присутня російська компанія "Інтер РАО" та її структури в окупованому Криму.

Також співрозмовники обговорили, як Медведчук організовував торгівлю вугіллям в ОРДЛО в 2014 році. Причому український політик доповідав про свої дії помічникові Путіна.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Врегулювання на Донбасі

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

переговори СБУ Донбас Віктор Медведчук запис мінські домовленості Владислав Сурков Сурков
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків
Гордон назвав нову дату виходу фільму Bellingcat про бойовиків "Вагнера"Влада
"На**й сходи": Дубінський і заступник керівника Офісу президента посварилися в InstagramВлада
Не минуло й доби. Дубінський більше не глава Київської організації
Не минуло й доби. Дубінський більше не глава Київської організації "Слуги народу"Влада
Зеленський назвав умову для повного захисту від коронавірусу
Зеленський назвав умову для повного захисту від коронавірусуВлада
Нардеп Куницький став
Нардеп Куницький став "героєм парковки": машину "слуги народу" евакуювали (фото)Влада
Дубінського виключено з партії
Дубінського виключено з партії "Слуга народу": стала відома причинаВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти