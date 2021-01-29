ЗМІ помилково інтерпретували слова Єрмака – ОП

В Офісі президента заявили, що деякі ЗМІ помилково інтерпретували слова керівника відомства Андрія Єрмака, сказані в інтерв'ю одному з видань.

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Як йдеться на сайті ОП, інтерв'ю було опубліковано 28 січня.

"Андрій Єрмак говорив про відкриття в середині 2020 року кримінального провадження за фактом публікації записів розмов вищих посадових осіб. Про відкриття нового кримінального провадження у січні 2021 року в інтерв’ю не йдеться", – повідомили в ОП.

До речі, мова йде про те, що в ЗМІ з'явилася інформація нібито про те, що Державне бюро розслідувань завело справу про можливе втручання у вибори США.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів, коли глава держави Володимир Зеленський вирішить, чийти на другий президентський строк .

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Також повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру голови Конституційного суду Олександру Тупицькому.

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