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  1. Політика

Смерть українки в Туреччині: у МЗС розповіли подробиці (відео)

4 січня, 09:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Українське консульство вже готується до репатріації загиблої

Тіло 25-річної українки Христини Новицької, яку знайшли мертвою в будинку в турецькому місті Бодрум, уже направили на експертизу. Після встановлення причини і дати смерті загиблу доправлять в Україну.

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Про це "Сьогодні" повідомили в МЗС України.

За словами прессекретаря МЗС Олега Ніколенка, ця справа вже перебуває на особливому контролі консульства України в Анталії.

"Дипломати вже встановили контроль із турецькими правоохоронними органами, проводять розслідування, і це розслідування вже почалося. А також (встановили зв'язок із. – Ред.) рідними загиблої українки. Українське консульство також почало комплекс заходів для підготовки репатріації тіла", – сказав він.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, жінку знайшли у своєму будинку на стільці з поліетиленовим пакетом на голові і зі скутими за спиною руками в наручниках.

При цьому турецькі поліцейські вважають, нібито Новицька вчинила самогубство.

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Туреччина МЗС вбивство українки
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