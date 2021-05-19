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Ляшка офіційно висунули на пост міністра охорони здоров'я

19 травня, 10:39

Віталій Семченко Віталій Семченко

З відповідною пропозицією виступила партія "Слуга народу"

/ Фото: Getty Images

Партія "Слуга народу" визначилася з кандидатом на посаду міністра охорони здоров'я. Ним став головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"На посаду голови МОЗ подають Віктора Ляшка за пропозицією фракції "Слуга народу", – написав політик.

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Нагадаємо, напередодні глава фракції Давид Арахамія заявив, що головними викликами для нового міністра стануть "прискорення і налагоджений процесу вакцинації населення, запровадження паспорта вакцинації, вирішення нагальних питань медичної системи та впровадження страхової медицини".

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Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністра охорони здоров'я Максима Степанова звільнили через те, що він не зміг виконати всі поставлені перед ним завдання.

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