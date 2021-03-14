"Слуга народу" скликає на 14 березня термінову конференцію облорганізації щодо Дубінського

Партія "Слуга народу" скликає на 14 березня конференцію Київської обласної організації, щоб розглянути перебування на посаді її керівника Олександра Дубінського і входження його до Національної ради громад.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті партії.

Скликати позачергову конференцію зажадали члени Київської обласної організації, які заявили про неприпустимість входження до Національної ради громад Олександра Дубінського. Також вони проти подальшого його перебування на посаді керівника.

"Ми розглянули пропозиції партійців і на їхню вимогу, відповідно до статуту, скликаємо завтра, 14 березня, конференцію Київської обласної організації. Ініціювати подібні питання та наполягати на їхньому розгляді – право членів партії, і ми не бачимо причин не задовольнити цю вимогу", – заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Рішення про скликання конференіі погодили також голова політради партії Давид Арахамія і голова Національної ради громад Олександр Завітневич.

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Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що виключений з фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський увійшов до нового керівного органу партії – Національної ради громад, який створили на з'їзді політсили.

У січні Міністерство фінансів США внесло сімох громадян України, зокрема нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, і чотири інформаційні ресурси до списку санкцій за втручання в американські вибори.

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