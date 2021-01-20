"Слуга народу" Скічко стане головою Черкаської ОДА

Однак остаточне рішення за Зеленським

Кабінет міністрів погодив призначення народного депутата і шоумена Олександра Скічка на посаду голови Черкаської ОДА.

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Про це написав у своєму Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

Однак остаточне рішення прийме президент Володимир Зеленський.

Що про нього відомо?

Олександру Скічку 29 років, зараз він – народний депутат від партії "Слуга народу".

У минулому вів програми "Зірковий шлях" і "Дивовижні люди" на телеканалі "Україна". А 2017 року був ведучим Євробачення, яке відбувалося в Києві.

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Балотувався на парламентських виборах в мажоритарному окрузі № 197 у Черкаській області. За результатами зміг отримати 50,92% голосів виборців.

Нагадаємо, 29 грудня 2020-го президент Зеленський звільнив голову Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука.

Крім того, раніше "Сьогодні" публікували інтерв'ю з Олександром Скічком, в якому політик зізнався, чи планує повернутися на телебачення після 5 років політичної діяльності.

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