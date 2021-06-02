"Слуга народу" після скандалу під Радою: Записуюсь на курс управління гнівом

Депутат Камельчук дав кілька гучних обіцянок після того, як його дружина неправильно припаркувалася

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук після скандалу з паркуванням під Верховною Радою попросив пробачення і заявив, що заплатить штраф. Також він передасть на благодійність суму, яка в 10 разів перевищує штраф.

Реклама

Про це він повідомив у Facebook.

Він визнав, що був неправий.

"Я не ідеальний. І ніколи таким не був. Не у всіх ситуаціях вдається чинити свідомо. Мені шкода, що ви стали свідками подібних подій. Подібна поведінка будь-якої людини неприпустима. Вибачте всі, чий моральний устрій я зачепив", – написав Камельчук.

У зв'язку з цим він вирішив:

добровільно сплатити штраф за паркування в недозволеному місці (425 грн);

вибачитися перед журналістами програми "Зупини лося";

разом з дружиною пройти приватний курс ПДР;

надалі зупинятися/паркуватися тільки у визначених місцях;

запишеться на курс "Управління гнівом";

передасть на благодійність суму, яка у 10 разів перевищує штраф.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали, що Камельчук після відпочинку в Африці на березі Індійського океану купив собі дорогу іномарку. Орієнтовно (залежно від комплектації) такий автомобіль коштує 20-30 тис. дол.