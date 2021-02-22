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  1. Політика

"Слуга народу" подала в Раду законопроєкти, які створять базу для впровадження санкцій

22 лютого, 22:37

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ясько обіцяє створення дієвого механізму захисту національних інтересів

Депутат від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько подала на реєстрацію два законопроєкти – про санкції і політику невизнання, які, за її словами, дадуть змогу "створити дієву систему санкційного механізму і системної державної політики захисту національних інтересів".

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Про це Ясько повідомила у Facebook.

Йдеться про законопроєкт № 401017 "Про національні і міжнародні санкції" і № 57258 "Про особливості державної політики (невизнання)".

За словами депутата, її проекти допоможуть уникнути юридичних колізій під час впровадження в Україні санкцій, що "особливо актуально зараз". Крім того, вони необхідні для діяльності Кримської платформи.

Ясько уточнила, що під час складання законопроєктів її команда консультувалася з Міністерством закордонних справ, з посольствами та експертами, а також представниками громадськості.

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За словами депутата, нові закони покликані :

  • запровадити нову ефективну санкційну політику (встановлення фінансової, адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення санкційного режиму, запровадження нового координуючого органу при РНБО);
  • встановити політику невизнання легітимності окупації українських територій (запровадження кримінальної відповідальності за заперечення публічними діячами фактів російської агресії і окупації території України, підтримку дій агресора і участь в урочистих подіях на території країни-агресора);
  • створити механізми притягнення до відповідальності порушників санкційного режиму і політики невизнання.

Нагадаємо, з початку лютого в Україні активно впроваджуються санкції проти проросійських сил на території держави. Зокрема, 2 лютого президент Володимир Зеленський надав чинності рішенню РНБО про санкціїпроти нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ("112", ZІK і NewsOne).

19 лютого Рада національної безпеки і оборони України внесла до санкційного списку народного депутата Віктора Медведчукаі його дружину Оксану Марченко.

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Крим Верховна Рада санкції законопроекти слуга народа Ясько
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