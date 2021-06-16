"Слуга народу" пояснила, чому в Байдена така увага до Путіна

У людини, щодо якої у всіх великі сумніви, є ядерна зброя, тому президент США насторожі

Президент РФ Володимир Путін і президент США Джо Байден. Колаж: "Сьогодні"

Депутат від "Слуги народу" Євгенія Кравчук вважає, що президент США Джо Байден приділяє увагу Володимиру Путіну через "ядерну валізку". Тобто у далекої від демократії людини є небезпечна зброя, і це насторожує.

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Про це депутатка сказала в ефірі "Ранку чемпіонів" на каналі "Україна 24".

За її словами, з погляду економіки ВВП Росії дорівнює ВВП штату Техас. Отже, економічно Росія жодним чином не впливає на світову політику.

"Але у неї є ядерний чемоданчик. І цей ядерний чемоданчик у руках у людини, щодо дій якої у всіх великі сумніви. Дії Росії не відповідають міжнародному праву, здоровому глузду, основам демократії тощо", – зазначила Євгенія Кравчук.

Крім того, для Байдена важливо показати, що "Америка повернулася".

"Йому потрібно загладити те, що наробив Трамп. Тому Байден повертає США на цю "шахову дошку" як сильного партнера Західного світу", – додала вона.

Нагадаємо, 16 червня зустрічаються президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін. Байден вперше поговорить з Путіним на посту президента, а для Путіна зустріч стане першою зарубіжною із січня 2020 року.

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Вчора, 15 червня, борт № 1 з Байденом приземлився в аеропорту Женеви "Куантро". Президента США зустрів швейцарський колега Гі Пармелен.