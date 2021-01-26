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Словаччина підтримала Україну і приєдналася до Кримської платформи

26 січня, 16:03

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Київ висловив вдячність Братиславі за підтримку нашої територіальної цілісності

Словаччина підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України і не визнає порушення її територіальної цілісності, тому готова взяти участь у роботі саміту Кримської платформи.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Сьогодні, 26 січня, перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова разом із словацькою колегою, державною секретаркою МЗС Словаччини Інгрід Броцковою відкрили VI Українсько-словацький експертний форум, у роботі якого взяли участь експерти, представники урядових структур та бізнесу.

Броцкова зазначила, що Україна є важливим сусідом Словаччини, яка підтримує її європейські та євроатлантичні прагнення і не визнає порушення її територіальної цілісності. А Джапарова привернула увагу до погіршення ситуації з правами людини та триваючої мілітаризації Криму з боку російської окупаційної адміністрації, що ставить під загрозу безпеку Чорноморсько-Азовського регіону.

Українська дипломатка представила словацьким колегам цілі та механізми роботи Кримської платформи, розповіла про підготовку до проведення саміту в Києві 23 серпня і висловила вдячність словацькій стороні за готовність взяти у ньому участь.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в ефірі телеканалу "Україна 24", що Кримська платформа буде об'єднанням держав, міжнародних організацій і недержавних гравців, які повинні об'єднати свої зусилля навколо мети – деоккупації Криму.

Також повідомлялося, що днями прем’єр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з віце-прем’єром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд і запросив Канаду долучитися до роботи Кримської платформи.

Молдова також вирішила взяти участь у роботі Кримської платформи:

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Словакія Крим МЗС України деокупація Еміне Джапарова Кримська платформа

Джерело: Сьогодні

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