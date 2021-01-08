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Славоміра Новака обвинувачують в отриманні хабарів на посаді голови "Укравтодору"

8 січня, 11:06

Ольга Литвин Ольга Литвин

Колишньому керівникові "Укравтодору" висунули нові обвинувачення в корупції

Славомір Новак

Славомір Новак / Фото: Getty Images

Екскерівникові "Укравтодору" Славоміру Новаку, польському політику, який отримав українське громадянство, прокуратура Польщі висунула нові обвинувачення в корупції.

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Про це повідомляє видання RMF24.

"Прокурор висунув Славоміру Новаку нові обвинувачення в корупції: щодо його діяльності як голови Українського державного дорожнього агентства "Укравтодор", – ідеться в повідомленні.

Новака обвинуватили в отриманні нелегального доходу. Колишньому чиновнику інкримінують отримання хабаря від двох польських підприємців – їхні прізвища поки що не розголошують.

Учора польська поліція затримала бізнесменів, і вони вже встигли дати свідчення.

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Підприємців обвинувачують у тому, що вони стали співучасниками організованої злочинної групи під керівництвом Новака та відмивали гроші.

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Славоміра Новака обвинувачують в отриманні хабарів на посаді голови "Укравтодору"
Славомір Новак

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Згідно з висновками слідчих, заарештовані бізнесмени за погодженням зі Славоміром Новаком чотири рази брали гроші на загальну суму 350 000 доларів (приблизно 1,3 мільйона злотих) "в обмін на посередництво у врегулюванні справ і забезпечення сприятливого ставлення до компаній з боку "Укравтодору".

З огляду на нові обвинувачення, прокуратура Польщі звернулася до суду з проханням продовжити Новаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Засідання щодо цього питання має відбутися 13 січня.

Раніше Окружний суд Варшави продовжив арешт ексголові "Укравтодору" та колишньому міністру транспорту Польщі Славоміру Новаку, підозрюваному в корупції.

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Крім того, у Польщі в ексглави "Укравтодору" знайшли схованки з мільйоном євро.

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Польща хабар корупція Украина обвинувачення Славомир Новак
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