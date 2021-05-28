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Скоро буде указ. Зеленський готується призначити заміну Мендель

28 травня, 18:42

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Уже місяць шукають нового прессекретаря – співбесіди в Офісі президента пройшли близько 30 осіб

Юлія Мендель. Колаж "Сьогодні"

Юлія Мендель. Колаж "Сьогодні"

Після звільнення Юлії Мендель новий прессекретар президента України буде призначений через один-два тижні. Про це заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24" радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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За його словами, президент зараз займається тестуванням кандидатів – вже є розширений список, з якого провели співбесіди з 20-25 людьми.

"Президент зараз відбере якусь кількість людей, які увійдуть у шорт-лист (короткий список). Я думаю, протягом тижня-двох будемо указом президента заявляти інше прізвище прессекретаря", – сказав Подоляк.

Тим часом головний редактор інтернет-видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва повідомила ГОРДОНу, що у 2019 році президент Володимир Зеленський пропонував їй посаду прессекретаря. У той же час вона сказала, що в цей раз не подавала документи на конкурс прессекретаря, але пропозиція надійшла від команди президента.

"Так, така пропозиція надходила. Чому я відмовилася? Нескладно здогадатися. Я журналіст від "а" до "я". Я не можу себе уявити по ту сторону барикад і те, що мені доведеться десь брехати або маніпулювати ... На жаль, робота прессекретаря в чомусь це передбачає. Я не підходяща людина на цю посаду. Абсолютно", – сказала Мусаєва.

Нагадаємо, Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Ось тільки далеко вона не піде. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.

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Також "Сьогодні" провели опитування, кого українці хотіли б бачити прессекретарем Зеленського – були запропоновані п'ять кандидатів.

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