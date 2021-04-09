Скільки Україна втрачає грошей через контрабанду: "Свобода слова Савіка Шустера"

У програмі обговорять, що буде з ТОП-контрабандистами України, яких озвучував Зеленський

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять контрабанду в Україні, і скільки через неї втрачає українських бюджет.

Реклама

Також в програмі обговорять такі питання:

чи має РНБО повноваження відразу на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою і арешт майна навіть без рішення суду;

що буде з тими, кого президент назвав головними контрабандистами країни ;

; референдуми в Україні: чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або прийняти рішення про вступ в НАТО.

Гостями студії стануть:

Міхеїл Саакашвілі голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013); Тимофій Милованов , позаштатний радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки;

, позаштатний радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки; Олексій Резніков , віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО;

, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО; Руслан Стефанчук , перший заступник голови Верховної Ради;

, перший заступник голови Верховної Ради; Олександр Корнієнко , голова партії "Слуга народу";

, голова партії "Слуга народу"; Юлія Тимошенко , лідер партії ВО "Батьківщина";

, лідер партії ВО "Батьківщина"; Данило Гетманцев, народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;

народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики; Олексій Гончаренко , народний депутат від "Європейської солідарності", член комітету ВРУ з питань бюджету;

, народний депутат від "Європейської солідарності", член комітету ВРУ з питань бюджету; Олександр Данилюк , секретар РНБО (травень-жовтень 2019), міністр фінансів України (2016-2018);

, секретар РНБО (травень-жовтень 2019), міністр фінансів України (2016-2018); Максим Нефьодов , голова Державної митної служби (2019-2020);

, голова Державної митної служби (2019-2020); Віктор Трепак , перший заступник голови СБУ (2015-2016), начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (2015-2016);

, перший заступник голови СБУ (2015-2016), начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (2015-2016); Орест Фірманюк, бізнесмен у сфері міжнародної логістики (Стамбул, Туреччина).

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Володимир Зеленський влаштував струс митниці- були звільнені 125 осіб.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама