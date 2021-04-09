Скільки Україна втрачає грошей через контрабанду: "Свобода слова Савіка Шустера"

Сьогодні о 21:00 в прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" обговорять контрабанду в Україні, і скільки через неї втрачає українських бюджет.
Також в програмі обговорять такі питання:
- чи має РНБО повноваження відразу на закриття телеканалів, введення санкцій проти українців, боротьбу з контрабандою і арешт майна навіть без рішення суду;
- що буде з тими, кого президент назвав головними контрабандистами країни;
- референдуми в Україні: чи зможуть українці легалізувати марихуану, дозволити подвійне громадянство або прийняти рішення про вступ в НАТО.
Гостями студії стануть:
- Міхеїл Саакашвілі голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
- Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки;
- Олексій Резніков, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, член РНБО;
- Руслан Стефанчук, перший заступник голови Верховної Ради;
- Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга народу";
- Юлія Тимошенко, лідер партії ВО "Батьківщина";
- Данило Гетманцев, народний депутат від "Слуги народу", голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Олексій Гончаренко, народний депутат від "Європейської солідарності", член комітету ВРУ з питань бюджету;
- Олександр Данилюк, секретар РНБО (травень-жовтень 2019), міністр фінансів України (2016-2018);
- Максим Нефьодов, голова Державної митної служби (2019-2020);
- Віктор Трепак, перший заступник голови СБУ (2015-2016), начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ (2015-2016);
- Орест Фірманюк, бізнесмен у сфері міжнародної логістики (Стамбул, Туреччина).
Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно президент Володимир Зеленський влаштував струс митниці- були звільнені 125 осіб.
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