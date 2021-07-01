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Скандальний екссуддя Тупицький подав на Україну до суду майже на 1 млн гривень

1 липня 2021 18:59

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Колишній голова Конституційного Суду вважає неконституційним урізання "космічних" зарплат чиновників на час карантину

Ексголова КСУ Олександр Тупицький. Фото: Стас Юрченко, "Ґрати"

Ексголова КСУ Олександр Тупицький. Фото: Стас Юрченко, "Ґрати"

Колишній голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький продовжує боротися проти торішнього урізання зарплат топчиновників, через яке він недоотримав 900 тис. гривень зарплати.

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Про це повідомили в Окружному адміністративному суді Києва, до якого ексголова КСУ подав позов.

У своєму клопотанні Тупицький вимагає визнати протиправною бездіяльність Конституційного Суду щодо непогашення перед ним заборгованості по зарплаті у період з 18 квітня по 28 серпня 2020 року, коли КСУ визнав урізання зарплат чиновників в період пандемії коронавірусу незаконним.

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Також екссуддя вимагає виплатити йому всю заборгованість в цілому обсязі, стверджуючи, що відповідне рішення Кабміну є порушенням Конституції і закону "Про Конституційний Суд України".

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Окружний адмінсуд Києва розглядає питання відкриття адміністративного провадження.

Нагадаємо, що в квітні 2020 року після відповідної вимоги президента Володимира Зеленського уряд обмежив розмір зарплат низки топчиновників, зокрема працівників бюджетних установ, Нацбанку, суддів, прокурорів і депутатів до 47 тис. гривень на місяць. Це аргументували створенням фонду з протидії епідемії коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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