Скандальні довибори в Раду на Прикарпатті: "слуга народу" відреагувала на рішення суду щодо Вірастюка

Після того, як Велика палата Верховного суду скасувала протокол про перемогу на довиборах до Верховної Ради депутата Василя Вірастюка, в "Слузі народу" вважають, що необхідно перевірити всі заяви про порушення законодавства, і якщо потрібно, провести перерахунок голосів.

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Про це на телеканалі "Україна 24" заявила народний депутат від "Слуги народу" Олена Мошенець.

Вона закликала дочекатися остаточного рішення судів всіх інстанцій.

"Не дивлячись на те, що Вірастюк є представником нашої партії, ми як раз виступаємо за те, щоб суспільство нарешті зрозуміло, що таке справедливі вибори, без "сіток", "каруселей", – сказала Мошинец.

Вона також зазначила, що в разі, якщо Вірастюк дійсно виграв ці вибори і всі протоколи відповідають кількості бюлетенів, то він повинен стати депутатом.

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Як ми писали раніше, 4 квітня ЦВК повідомила, що на 87-му окрузі переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Згідно з оприлюдненими результатами, він випередив свого найближчого конкурента, кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченко, лише на 749 голосів.

А ввечері, 1 травня, Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87 в Івано-Франківській області.