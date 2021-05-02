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Скандальні довибори в Раду на Прикарпатті: "слуга народу" відреагувала на рішення суду щодо Вірастюка

2 травня, 18:52

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Народний депутат Олена Мошенець закликала дочекатися остаточного рішення судів всіх інстанцій

Після того, як Велика палата Верховного суду скасувала протокол про перемогу на довиборах до Верховної Ради депутата Василя Вірастюка, в "Слузі народу" вважають, що необхідно перевірити всі заяви про порушення законодавства, і якщо потрібно, провести перерахунок голосів.

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Про це на телеканалі "Україна 24" заявила народний депутат від "Слуги народу" Олена Мошенець.

Вона закликала дочекатися остаточного рішення судів всіх інстанцій.

"Не дивлячись на те, що Вірастюк є представником нашої партії, ми як раз виступаємо за те, щоб суспільство нарешті зрозуміло, що таке справедливі вибори, без "сіток", "каруселей", – сказала Мошинец.

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Вона також зазначила, що в разі, якщо Вірастюк дійсно виграв ці вибори і всі протоколи відповідають кількості бюлетенів, то він повинен стати депутатом.

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Як ми писали раніше, 4 квітня ЦВК повідомила, що на 87-му окрузі переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. Згідно з оприлюдненими результатами, він випередив свого найближчого конкурента, кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченко, лише на 749 голосів.

А ввечері, 1 травня, Велика палата Верховного суду визнала протиправним та скасувала протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк визнаний переможцем в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

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