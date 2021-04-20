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Скандал з українським прапором в ПАРЄ: Гончаренко ледь не нарвався на санкції (відео)

20 квітня, 13:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українського депутата здивувало, що ПАРЄ не приділило уваги вирішенню конфліктів в Європі і підніс сюрприз з Донбасу

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Гендрік Дамс перервав виступ члена української делегації, народного депутата Олексія Гончаренка після того, як він показав прострілений прапор з Донбасу. Про це написав у Telegram сам нардеп.

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За його словами, на сьогоднішньому засіданні ПАРЄ обговорювалися стратегічні пріоритети організації. Він вирішив нагадати, що в проєкті доповіді чомусь немає ні слова про територіальну цілісність і суверенність держав-членів Ради Європи, про мирне вирішення конфліктів в Європі.

"Я показав прапор України з дірками від російських куль. Прапор бійця, який воював на Донбасі. І після цього президент ПАРЄ Гендрік Дамс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями. Пані Меркель (канцлер Німеччини. – Ред.) під час свого виступу сьогодні нагадувала, що ПАРЄ – "це совість Європи". За скільки ж російських срібників продали цю совість?" – написав Гончаренко.

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Відео: t.me/oleksiihoncharenko

Як повідомляли новини "Сьогодні", в березні Гончаренко зателефонував прямо до Держдуми РФ депутату Петру Толстому через те, що голова російської делегації в ПАРЄ скаржився на нардепа.

Тим часом на нинішній сесії низка країн ПАРЄ виступила з жорсткою заявою стосовно Росії.

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прапор Олексій Гончаренко прапор України ПАРЄ

Джерело: Сьогодні

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