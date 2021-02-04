Скандал з блокуванням телеканалів: що про це думають депутати Ради

У Слузі народу вважають, що все законно, а опозиція вже погрожує подати до суду

Три українські телеканали залишаються заблокованими другий день поспіль. У парламенті тривають суперечки про законність відключення "112 Україна", ZIK і NewsOne. У фракції більшості стверджують – санкції можна накладати навіть без рішення суду, порушення тут немає. Кореспондент "Сьогодні" Валерія Шапоренко дізнавалася, що про це думають депутати.

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Більшість депутатів підтримує рішення РНБО. У "Слузі народу" переконані, що подробиці постанови не можуть розголосити через секретність.

"Згідно із законом про санкції, передбачено – не потрібно рішення суду для того, щоб ці санкції вводити. Це навпаки, якраз такий швидкий крок для того, щоб прийняти рішення, яке зараз необхідно для того, щоб захистити національні інтереси", – сказала заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

З такими заявами не згодні у фракції ОПЗЖ, до якої входить власник трьох заблокованих каналів Тарас Козак. Рішення називають наступом на свободу слова.

"Ніхто не закриє рота журналістам, і ми будемо боротися за свободу слова як один з основних базових принципів демократії. Те, що сталося вчора, не було в історії України ніколи. Зазіхати на свободу слова – це все одно, що робити замах на незалежність наших громадян", – сказав нардеп Нестор Шуфрич.

Відео: Сьогодні

Опозиціонери наголошують – якщо канали порушували чинне українське законодавство, то Рада з питань телебачення і радіомовлення повинна була винести їм попередження або анулювати ліцензію.

"Якщо були якісь конкретні претензії до пана Козака, конкретні претензії, якщо він порушував закон, то правоохоронні органи повинні були порушити кримінальну справу, повинні звернутися до суду щодо запобіжного заходу. Але не повинні відповідати за законом ті юридичні особи, в яких пан Козак є акціонером, співвласником і т.д.", – пояснив нардеп від ОПЗЖ Микола Скорик.

А ось лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк нагадав, що ще 2018 року саме його фракція внесла до парламенту постанову про ці санкції, однак тодішній президент цього не підтримав. Він підкреслив, що треба боротися з російським впливом і далі, виявляти російську агентуру в державних установах, армії, органах безпеки, серед політиків і депутатів.

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Депутати, які проти закриття каналів, заявили – спростовуватимуть рішення про блокування і підуть до суду.

У парламенті ж обіцяють ухвалити новий закон про ЗМІ. У документі пропишуть відповідальність за інформаційне сприяння збройній агресії в Україні. Документ готують до розгляду вже більше року.

Як повідомляли новини "Сьогодні", увечері 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України. В СБУ назвали причини блокування каналів. Канали в своїй заяві назвали це наступом на свободу слова і розправою.

Відео: Сьогодні

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