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Ситуація з COVID-19 в Україні: чи буде засідання РНБО?

17 березня, 23:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

На широкому засіданні гілок влади потрібно обговорити план дій, каже керівництво Ради

На сьогодні нема конкретних рішень про проведення спеціального засідання Ради національної безпеки і оборони або спільної зустрічі представників уряду та парламенту для обговорення ситуації з пандемією COVID-19 в Україні.

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Про це спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

"Є позиції, які, можливо, необхідно обговорити на ширшому засіданні – це може бути як РНБО, так і спільна зустріч з представниками Кабінету міністрів, профільних міністерств, Верховної Ради. Але станом на сьогодні, наскільки мені відомо, будь-яких конкретних рішень немає", – зазначив Разумков.

Він зауважив, що ініціювати скликання спецзасідання РНБО – не його компетенція, тоді як все залежне від Ради як єдиного законодавчого держоргану буде здійснюватися.

Віце-спікер Олена Кондратюк на погоджувальній раді Ради 15 березня запропонувала терміново провести спільне засідання парламенту і уряду або спеціальне засідання РНБО для напрацювання спільного плану дій усіх гілок влади на випадок нового жорсткого локдауну в зв'язку зі зростанням захворюваності на COVID-19.

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Нагадаємо, глава парламентського комітету з здоров'ю нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький попередив про загрозу четвертої хвилі ковіду в Україні.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні запровадять локдаун, якщо більшість областей потрапить в червону зону карантину.

Також писалося, що в Україні за останню добу, 16 березня, виявили 11 833 нові випадки інфікування коронавірусом. Від COVID-19 померли 289 українців. Це найвищий показник за смертністю за весь час пандемії.

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Всі подробиці в спецтемі Локдаун в Україні

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Верховна Рада карантин РНБО коронавірус Дмитрий Разумков COVID-19 локдаун

Джерела: Сьогодні , Інтерфакс-Україна

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