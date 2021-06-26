Символ свободи. Зеленський привітав кримських татар з днем прапора

В цей день президент затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Фото: колаж "Сегодня"

В суботу, 26 червня, в Україні святкують День кримськотатарського прапора, який відзначають з 2010 року. В цей день президент України Володимир Зеленський згадав історію прапора та затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

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Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Золота тамга на блакитному полотнищі – це символ нового народження політичного життя кримських татар. Так сказав муфтій Криму Номан Челебіджіхан на відкритті першого Курултаю в Бахчисарайському палаці в листопаді 1917 року, коли був затверджений національний прапор кримськотатарського народу", – написав президент.

Він згадав, що в основу прапора покладена тарак-тамга – родовий знак династії Гіреїв, заснованої в XV столітті першим кримським ханом Хаджі I Гіреєм, який домігся незалежності Криму від Золотої Орди.

"У 1918 році більшовики розігнали Курултай, заарештували й розстріляли сотні кримських татар та визнали блакитний стяг з тамгою "буржуазно-націоналістичним" символом. А 1944 року радянський режим влаштував депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини, що перетворилося на справжній геноцид. Та понад 20 років радянська влада заперечувала злочинний характер насильницької депортації", – пише Зеленський.

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За його словами, кримськотатарський прапор знову офіційно з'явився на кримській землі в 1991 році, коли з набуттям Україною незалежності в Сімферополі відбувся другий Курултай.

Президент пише, що з початку окупації Криму Росією кримських татар почали переслідувати, а блакитний стяг із золотою тамгою став символом свободи та боротьби кримськотатарського народу за свої права.

На честь свята президент своїм указом затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"Цей документ серед іншого передбачає відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу. На виконання цього положення 18 травня 2021 року, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону "Про корінні народи України", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що колишній народний депутат і кандидат в мери Харкова Михайло Добкін вирішив не відповідати на питання про приналежність Криму і російську агресію.