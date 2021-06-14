Сильна гра, але трохи не дотягли: реакція політиків на матч Україна-Нідерланди

Один з депутатів вказав на помилки української команди, а Єрмак нагадав слова легендарного Лобановського

Збірна України програла Нідерландам у першому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3, проте українці не поспішають критикувати команду – більшість відзначають бойовий дух і волю до перемоги після того, як програвали 0:2. Ми зібрали добірку реакцій політиків на матч, який на цей момент став найбільш інтригуючим на чемпіонаті.

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Президент Володимир Зеленський

"Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і перемога! Бо те, що у вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про вас".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак

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"Україна пишається своєю збірною. Складний матч, але на такому відповідальному турнірі легко бути не може. Ви показали футбол європейського сорту проти світового гранда – збірної Нідерландів. Як говорив Валерій Лобановський: "Я взагалі не поділяю перемоги і поразки, це неминучі складові частини одного процесу".

"Слуга народу" Дмитро Соломчук

"Дякую збірній Україні за гарний футбол, боротьбу та неперевершені емоції! Віримо у вас і чекаємо переконливих перемог".

Позафракційний Євген Шевченко ("ексслуга народу")

Нардеп по ходу матчу вказав на помилки української збірної:

атлетично голландці очевидно сильніше;

наші перетримують м'яч, пізно віддають пас, чим знижують динаміку атак (пережитки радянського футболу);

надмірно емоційні і розгублені, звідси скутість і неточність у передачі пасу і прийому м'яча;

і головне: потрібно постійно бити у ствір воріт, є можливість – удар, пас, удар, прийом, удар.

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А після матчу написав: "Молодці. Програли гідно, це футбол. Шеву (тренера Андрія Шевченка) потрібно підтримати".

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко

Під час матчу: "Одесит Бущан – красень! Який він удар потягнув ... Ааааааааааааа! Шедевр Ярмоленка, а тепер Яремчук! 2-2".

Після матчу: "2-3, трішки не дотягнули, але показали характер. Все попереду".

"Слуга народу" Микола Тищенко

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Він матч дивився з іншим ексфутболістом, а нині тренером Сергієм Ребровим: "Поки перерва, вирішили з кращим другом передати привіт нашому другові Андрію Шевченку".

Тищенко та Ребров

П'ятий президент Петро Порошенко

"Класний матч. Пишаюся нашою збірною. Наступного разу обов'язково переможемо".

Ексглава МЗС України Павло Клімкін

"Україна-Нідерланди: програли, але гра достойна, український футбольний дух є і буде. Хотілося б більше лідерства. Успіхів у наступних матчах, тримаємо кулаки".

Читайте також детальніше у нашому матеріалі, чому нам нема за що критикувати збірну України навіть після поразки.

Дивіться також відео відкриття Євро-2020:

Всі подробиці в спецтемі Наш старт на Євро! З боєм програли Нідерландам