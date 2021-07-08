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Швейцарія стане господинею Конференції з реформ в Україні 2022 року

8 липня 2021 20:55

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Підготовка до цього міжнародного форуму почнеться під час візиту голови швейцарського МЗС Іньяціо Кассіса до Києва

Швейцарський Лугано прийме п'ятий щорічний форум на тему реформ в Україні. Фото: колаж "Сьогодні!

Швейцарський Лугано прийме п'ятий щорічний форум на тему реформ в Україні. Фото: колаж "Сьогодні!

Після Литви наступного року Конференція з питань реформ в Україні пройде в Швейцарії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Очільник швейцарського МЗС Іньяціо Кассіс оголосив, що наступна конференція пройде 4-5 липня 2022 року в столиці швейцарського кантону Тічино, місто Лугано.

"Це буде п'ята конференція, хочемо відзначити досягнення і озирнутися назад, а також зробити її інклюзивною: важливо залучати регіональні органи влади, приватний сектор, українських громадян", – заявив він 8 липня на завершення четвертої щорічної конференції, яка цьогоріч проходить у Вільнюсі.

Підготовка до конференції почнеться в жовтні, коли Кассіс відвідає Київ.

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Конференція з питань реформ в Україні є платформою для українських і іноземних чиновників, підприємців, представників країн ЄС, НАТО, G7 і громадянського суспільства. Проводиться вона щорічно з 2017 року (крім 2020 року – через пандемію коронавірусу) – раніше форум приймали Лондон, Копенгаген і Торонто.

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Нагадаємо, що на цьогорічній конференції заступник помічника генсека НАТО засмутив Україну новиною про надання Плану для членства в Альянсі.

Крім того, на полях цього заходу відбулося засідання "Люблінського трикутника" – міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

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