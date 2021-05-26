Шмигаль: Україна прийняла щодо Білорусі два важливих рішення

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Білорусь не залишила вибору Україні своїм "захопленням" літака і Київ був змушений припинити авіасполучення. Про це він сказав на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Він нагадав, що за дорученням президента України уряд ухвалив рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.

"Це вимушене рішення, яке спрямоване виключно на безпеку українських громадян та української авіації. Ситуація з примусовою посадкою літака Ryanair в аеропорту Мінська не залишила нам іншого вибору. Повітряне піратство – ключове слово, яке звучало з вуст міжнародних партнерів. Більшість наших партнерів пішли аналогічним шляхом", – сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що окрему стурбованість викликають і причини посадки літака.

"Кримінальне переслідування журналістів за їхню роботу не припустимо і не повинно толеруватися у розвиненому світі", – підкреслив глава уряду.

Шмигаль також повідомив, що з сьогоднішнього дня за ініціативою Міністерства енергетики прийнято рішення Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг про припинення імпорту електроенергії з Білорусі та Росії.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Лукашенко вперше відреагував на "піратське захоплення" літака. Також білоруський диктатор розповів, звідки надійшов дзвінок про мінування літака.

Відео: Сьогодні

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