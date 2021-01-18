Русский
$ 28,05
34,01
  1. Політика

Шмигаль розповів, чи варто очікувати зміни уряду

18 січня, 13:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Глава уряду нагадав, хто приймає рішення про призначення та звільнення в Кабміні

У Кабінеті міністром не плануються масштабні перестановкинайближчим часом, як і зміна всього уряду.

Реклама

Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він спростував навіть часткову зміну складу Кабміну.

В тренді
Дипломат про рішення ЄСПЛ щодо Криму: "червона картка" для Кремля

"Не думаю, що варто говорити про зміну уряду чи зміни всередині уряду. Звісно, зміна самого уряду – це прерогатива парламенту і президента. Стосовно заміни членів урядової команди я завжди говорю про те, що коли минає час, усі завершують свою каденцію на тій чи іншій посаді. Тому коли цей час прийде, ми про це говоритимемо. Сьогодні про таке вести розмову некоректно", – сказав Шмигаль, коментуючи ймовірність зміни уряду найближчим часом.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в грудні Верховна Рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики, Юлія Лапутін – міністром у справах ветеранів, а ось Юрія Вітренка депутати відмовилися призначити главою Міненерго. Однак через пару днів Кабмін призначив його в.о. міністра.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

уряд Кабінет міністрів Денис Шмигаль
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ціну на газ Кабмін знизить завтра – ОП
Ціну на газ Кабмін знизить завтра – ОПНовини ЖКГ
Зеленський відреагував на зниження ціни на газ для населення
Зеленський відреагував на зниження ціни на газ для населенняПолітика
Зеленський влаштував кадрові перестановки в СБУ
Зеленський влаштував кадрові перестановки в СБУУкраїна
"ДНР" і "ЛНР" заявили про одностороннє повернення полонених. Реакція України на скандальну заявуПолітика
Платіжки зменшаться на 500 грн: Шмигаль розповів про зниження ціни на газ
Платіжки зменшаться на 500 грн: Шмигаль розповів про зниження ціни на газПолітика
Україна може оскаржити повноваження Росії в ПАРЄ через затримання Навального
Україна може оскаржити повноваження Росії в ПАРЄ через затримання НавальногоПолітика

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти