Шмигаль розповів, чи варто очікувати зміни уряду

Глава уряду нагадав, хто приймає рішення про призначення та звільнення в Кабміні

У Кабінеті міністром не плануються масштабні перестановкинайближчим часом, як і зміна всього уряду.

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Про це заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він спростував навіть часткову зміну складу Кабміну.

"Не думаю, що варто говорити про зміну уряду чи зміни всередині уряду. Звісно, зміна самого уряду – це прерогатива парламенту і президента. Стосовно заміни членів урядової команди я завжди говорю про те, що коли минає час, усі завершують свою каденцію на тій чи іншій посаді. Тому коли цей час прийде, ми про це говоритимемо. Сьогодні про таке вести розмову некоректно", – сказав Шмигаль, коментуючи ймовірність зміни уряду найближчим часом.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в грудні Верховна Рада призначила Романа Лещенка міністром аграрної політики, Юлія Лапутін – міністром у справах ветеранів, а ось Юрія Вітренка депутати відмовилися призначити главою Міненерго. Однак через пару днів Кабмін призначив його в.о. міністра.

Відео: Сьогодні

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