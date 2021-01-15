Прем'єр розповів про переговори України з МВФ щодо цін на газ

Зараз в Україні працює місія МВФ – як раз під час тарифної кризи

Україна дала зрозуміти Міжнародному валютному фонду, що не збирається відмовлятися від ринкових цін на газ для населення. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

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Він нагадав, що зараз в Україні працює місія МВФ, з якою ведеться діалог з газового питання.

"Ми ведемо діалог з ними і на рівні міністерства, і на рівні Кабінету міністрів. Вони чують аргументи, вони розуміють, про що йде мова. Ми підкреслюємо, що ми не відмовляємося і не збираємося відмовлятися від ринкових відносин у сфері продажу газу побутовим споживачам", – сказав Шмигаль.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні міністр фінансів Сергій Марченко говорив, що без компромісу з МВФ щодо цін на газ, Україні загрожує перегляд держбюджету на 2021 рік.

Нагадаємо, МВФ занепокоєний бажанням влади знизити ціну газу для українців. Річ у тому, що Україна в меморандумі з МВФ взяла на себе чіткі зобов'язання за ринковим тарифоутворенням на ринку природного газу. Однак, як запевняють у Кабміні, нинішні ініціативи щодо зниження не скасовують розвитку вільного ринку газу та є тимчасовими.

У планах Кабміну – тимчасово ввести з 1 лютого держрегулювання ціни на газ як товар і встановити її на рівні 6,99 грн за кубометр. При цьому вартість транспортування газу також пропонується обмежити – на рівні не більше 1,79 гривні. До фактичного тарифу на газ, як відомо, входять і ціна, і плата за транспортування.

Відео: Сьогодні

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