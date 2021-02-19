Шмигаль відповів, чи штрафують бійців ЗСУ за вогонь у відповідь

Глава уряду розповів, за які порушення можуть покарати військовослужбовців

Українських військових на Донбасі не штрафують за вогонь у відповідь на російські збройні провокації. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду.

"До військовослужбовців в районі проведення Операції об'єднаних сил штрафи за вогонь на російські провокації не застосовуються. Ставлю крапку в цій вашій провокації і маніпуляції", – сказав він, відповідаючи на відповідне запитання одного з нардепів.

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Він пояснив, що для безпечного виконання бойових завдань і збереження життя особового складу ЗСУ введені виплати грошової винагороди командирам, які повідомляють про порушення солдатами. Які визначені порушення:

захворювання через порушення правил гігієни;

травмування через порушення правил безпеки;

невиправдані небойові втрати (з вини самих військовослужбовців);

відкриття вогню без наказу командира, крім випадків військової необхідності.

Зазначимо, останнім часом бойовики істотно активізувалися, особливо снайпери. У лютому були поранені і вбиті кілька бійців. Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович пояснював, чому ЗСУ не стріляють у відповідь.

Відео: Сьогодні

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