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Шмигаль нагадав Фріланд про важливість безвізу з Канадою: Історичний і стратегічний крок

22 січня, 22:16

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Прем’єр запросив віце-прем’єра Канади в Україну і запропонував долучитися до "Кримської платформи"

Прем’єр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з віце-прем’єром – міністром фінансів Канади Христею Фріланд і підкреслив важливість підтримки вільної торгівлі в умовах пандемії COVID-19.

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Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

Шмигаль висловив впевненість, що попри складну ситуацію на тлі боротьби з пандемією, Україна та Канада продовжать активний розвиток двостороннього співробітництва, підгрунтям якого стане угода про вільну торгівлю, дію котрої слід розширити на сфери інвестицій та послуг.

Фріланд підтвердила, що Канада зацікавлена у розширенні Угоди про вільну торгівлю з Україною та готова вести роботу в цьому напрямі.

Український прем’єр відзначив високу зацікавленість Києва в лібералізації візового режиму та наголосив на готовності прийняти групу канадських експертів для моніторингу відповідності України критеріям Канади.

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"Український народ дружньо сприймає Канаду та українську діаспору в Канаді. Тому лібералізація візового режиму для нас була б історичним і стратегічно важливим кроком", — зазначив Шмигаль.

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Він також розповів Фріланд про "Кримську платформу" і запросив Канаду долучитися до її роботи.

Окрім того, Шмигаль запросив віце-прем’єра Канади до України на святкування 30-ї річниці незалежності.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і Канада здійснюють кроки на шляху до безвізу, ще у липні-2019.

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Також повідомлялося, що український прем'єр Володимир Гройсман і прем'єр Канади Джастін Трюдо розмовляли про безвіз 31 жовтня 2017-го. Окрім того, мова йшла про двостороннє співробітництво між країнами.

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Канада безвізовий режим вільна торгівля безвіз Христя Фріланд Денис Шмигаль Кримська платформа

Джерело: Сьогодні

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