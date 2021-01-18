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Шмигаль: Ціна на газ в Україні могла підскочити вище 12 гривень

18 січня, 11:20

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Рішення про граничну ціну на газ не означає відмову від розвитку ринку газу в Україні, зазначив прем'єр

В Україні знизили ціну на газ для населення до 6,99 гривні, однак без втручання держави в це питання, вона могла б підскочити вище 12 гривень за кубометр. Про це повідомив на позачерговому засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, рішення про граничну ціну на газ не означає відмову від розвитку ринку газу в Україні.

"Але без втручання у ситуацію вже в лютому кубометр газу міг подорожчати до 12 грн. Ми бачимо, що в Європі попит на газ зростає і ціни на біржах вже наближаються до 350 дол. за куб. З такою ціною спекулянти окремих газових компаній могли підняти ціну в Україні вище 12 грн за кубометр газу", – сказав Шмигаль.

Як повідомляли новини "Сьогодні", з лютого в Україні ціна на газ для населення буде на рівні 6,99 грн за кубометр. Водночас прем'єр-міністр зазначив, що тепер платіжки українців зменшаться в середньому на 500 грн.

Відреагував на зниження ціни і президент Володимир Зеленський. Глава держави пояснив, яким повинен бути ринок газу в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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газ ціна на газ Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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