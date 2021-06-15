Шкарлет потрапив у скандал через дисертацію Киви: що сталося

Глава Міносвіти сказав, що до дисертації нардепа не надходило заперечень – за це його звинуватили у брехні

Міністр освіти Сергій Шкарлет пояснив свої слова про те, що нібито до відомства не надходило заперечень проти дисертації нардепа Іллі Киви, яка зараз перевіряється в МОН. Він визнав, що висловився некоректно.

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Що наговорив Шкарлет

Напередодні в інтерв'ю одному зі ЗМІ міністр, коментуючи перевірку дисертації Киви, сказав, що жодного заперечення в Міносвіти взагалі не надійшло.

"Ви знаєте, дуже багато спротиву у соцмережах. Заперечень у Міносвіти взагалі не надійшло. І навіть сьогодні, коли справа щодо дисертації надійшла, ніяких фактів, нічого немає. Спротив який? У соцмережах? Ну, він завжди. І проти мене був спротив великий", – сказав він.

Міністр визнав – висловився некоректно

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Шкарлет у Telegram висловив жаль, що його коментар про "відсутність заперечень" став підставою для звинувачень у брехні. Він пояснив, що всі заяви, які надходять у МОН, фіксуються, обробляються і детально вивчаються.

"Вважаю, що з урахуванням отримання Міністерством кількох різних листів щодо здобувача (Киви) про "проведення розслідування обставин захисту" та про ознаки "внесення недостовірних даних здобувачем до дисертації" в ефірі програми "Радіо Свобода" я висловився не зовсім коректно. Проте моя заява не є брехнею та була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після опрацювання отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають пряме відношення до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновку", – заявив міністр освіти.

Нагадаємо, 26 квітня Ілля Кива став кандидатом наук з державного управління, "захистивши" дисертацію, яку йому зарахували, хоча він і не зміг відповісти на питання вчених. Це викликало великий скандал, тим більше що, як з'ясували журналісти, його робота – це машинний переклад, "вода" і фальшиві довідки.

Тим часом кореспондент "Сьогодні" поспілкувався з нардепом. Кива розповів про форму збірної України, Медведчука і свою відпустку: