"Шевченко – наша суперзірка": заява Зеленського до 207-річчя Кобзаря

Президент пояснив, чому поет – не "хуторянський старий дідусь в кожусі"

Тарас Шевченко є культовою особистістю для України – неординарною, яскравою, багатогранною та дуже широкою.

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Про це заявив президент України Володимир Зеленський на 207-у річницю народження великого поета, письменника, художника та українця.

"У стрічці – багато фото з "Кобзарем" на столі, багато цитат Шевченка, прикрашених пшеничним колоссям чи гілочкою калини. Та, на мій погляд, Тарас Григорович – це значно глибше, глобальніше, фундаментальніше. І тим, хто цього ще не зробив, час усвідомити реальний масштаб його постаті", – пише Зеленський в Telegram 9 березня.

Він назвав особистість Шевченка "суттєво ширшою від клішованого хуторянського образу старенького дідуся в кожусі", а самого письменника – "запальною сумішшю енергії, духу, боротьби, драйву".

За словами Зеленського, творчість письменника є одночасно і класикою, і мейнстрімом, оскільки в його словах не одне покоління українців знайшло мотивацію, натхнення і привід для гарту.

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"Шевченко – це наша суперзірка. Відомий на весь світ, але особливий для кожного з нас. Там, де Шевченко, – там Україна", – підкреслив президент.

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Він закликав не просто пишатися українським генієм, а "рухатися далі від того обсягу знань, який ми отримали на шкільних уроках, та відкривати для себе всю повноту його особистості".

Також Зеленський зазначив, що цьогорічне вручення Шевченківської премії відбудеться на 60-ту річницю її заснування – 20 травня, а не в традиційні Шевченківські дні.

Нагадаємо, що раніше цього самого дня президент України і перша леді вшанували пам'ять Тараса Шевченка, поклавши квіти біля його пам'ятника в центрі Києва.

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Ми також повідомляли, що Зеленський виступив на форумі "Україна 30" і показав, як працює дезінформація на прикладі Кобзаря.

А як святкували день народження видатного українця минулого року, дивіться у відеосюжеті:

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