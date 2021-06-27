Шантаж вакцинами. Все про те, як Україна стала жертвою маніпуляцій Китаю

За даними західних ЗМІ і Держдепу, Китай заблокував поставки вакцин і примусив Київ відкликати підпис під резолюцією про права людини в Сіньцзяні

Навколо поставок в Україну китайських вакцин від коронавірусу розгорається великий скандал. Західні ЗМІ повідомили, що заради отримання законтрактованих 500 доз препарату Київ був змушений виконати негласну політичну вимога Пекіна.

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Сайт "Сьогодні" розібрався, про що йде мова і як сторони коментують подію.

Шантаж Китаю?

25 червня агентство Associated Press з посиланням на джерела повідомило, що Китай пригрозив Україні блокуванням поставки 500 тисяч доз вакцин від коронавірусу, якщо Україна підтримає в ООН документ, який закликає до ретельного вивчення ситуації з правами людини в Сіньцзяні.

За інформацією джерел AP, після погроз Пекіна Київ відкликав підпис під цією заявою.

США підтвердили

В той же день, 25 червня, заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що Україна стала жертвою Китаю, повідомляє "Дзеркало тижня".

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"Це використання вакцин в якості зброї", – сказала вона.

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Що кажуть в Китаї

27 червня Китай заявив, що поставляє вакцини іншим країнам без будь-яких політичних умов, передає Associated Press.

"Ми не чули, щоб Україна зіткнулася з будь-якими труднощами при імпорті вакцин з Китаю", – заявили в МЗС КНР.

При цьому там зазначили, що вітають рішення Києва відкликати свій підпис під резолюцією.

Україна відмовчується

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МЗС України поки ніяк не прокоментував ситуацію, що склалася.

Як відомо, Україна домовилася про покупку 1,9 млн доз вакцини CoronaVac у компанії Sinovac і отримала поки 1,2 млн доз.

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