Крок для безпеки України та світу: Зеленський на ЧАЕС про відкриття нового сховища

Президент під час відвідування ЧАЕС повідомив про відкриття нового сховища для ядерного палива

Чорнобильська трагедіяувійшла в число найбільших техногенних, екологічних, гуманітарних катастроф в нашому сучасному світі. Наше завдання – не допустити повторення подібних катастроф.

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Про це під час відвідування Чорнобильської атомної електростанції заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні буде введено в експлуатацію нове сховище для відпрацьованого ядерного палива", – сказав президент.

За його словами, Україна разом з партнерами реалізовувала проєкт з будівництва ядерного сховища "СВЯП-2" понад 10 років.

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"Це знаковий крок для безпеки в Чорнобильській зоні, Україні, Європі та всьому світі", – сказав президент, додавши, що строк експлуатації цього сховища становить до ста років.

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Зеленський нагадав, що після вибуху на ЧАЕС радіоактивна хмара накрила Україну, Білорусь, Росію і багато європейських країн.

У ліквідації аварії брали участь не менше 600 тисяч людей.

"Наш обов'язок зберегти пам'ять про кожного з них... Сьогодні наша мета – трансформувати територію відчуження в територію відродження. Закласти в її історію науково-просвітницький сенс", – сказав Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, до 35-річниці аварії на ЧАЕС "Сьогодні" зняли зону відчуження з висоти пташиного польоту.

Відео: Сьогодні

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