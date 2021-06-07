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"Нині вирішальний момент". У Зеленського пояснили претензії до Байдена

7 червня, 23:20

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Інтерв'ю президента західним ЗМІ – один із інструментів тиску на іноземних політиків, щоб домогтися достатнього тиску на Росію

Фото: Reuters / president.gov.ua

Фото: Reuters / president.gov.ua

Зараз президент Володимир Зеленський надзвичайно активно працює на зовнішніх політичних ринках, доводячи суб'єктність України і промоутуючи аргументи Києва з того чи іншого питання глобального порядку.

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Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив "Сьогодні".

Так він прокоментував об'ємне інтерв'ю глави держави, яке було опубліковано американським виданням Axios напередодні зустрічі президента США Джо Байдена з його російським колегою Володимиром Путіним в Женеві.

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За словами Подоляка, ключовий меседж інтерв'ю: завершення будівництва "Північного потоку – 2" абсолютно точно доводить, наскільки велика дистанція між тим, що кажуть західні політики, і тим, що вони роблять.

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"Нині вирішальний момент: коли президент Байден ще може застосувати наявні у нього інструменти для того, щоб зупинити реалізацію "Північного потоку – 2". Чи зробить він це? Ціна відповіді на це питання дуже висока. Це не тільки загроза для України як транзитера російського газу, не тільки ослаблення стримувань для Росії, які не дозволяють розширити агресію проти України та інших країн Східної Європи, але це і вибір – переможе чи програє Захід у протистоянні з Росією", – стверджує Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Зеленський використовує всі інструменти, щоб актуалізувати цю тему серед американських і європейських політиків.

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"Тема будівництва "Північного потоку – 2" не має бути суто кабінетною, суто політичною. Це те, про що має бути розмова і з участю журналістів, і за участю представників громадянського суспільства. Щоб ні в кого в політиці не було ілюзії, що реалізація цього проєкту обійдеться без наслідків", – пояснює радник глави ОП.

Він вважає, що ця тема повинна була бути обговорена на сьогоднішніх переговорах із Джо Байденом.

Також Подоляк розкритикував політиків та інших чиновників, які "намагаються підв'язати свої особисті кар'єрні вигоди" під реалізацію "Північного потоку – 2".

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Нагадаємо, що 7 червня відбулася друга телефонна розмова президентів США і України, під час якої Зеленського запросили до Вашингтона – в липні у нього відбудеться зустріч із Байденом у Білому домі.

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