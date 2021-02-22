"Північний потік-2" може бути добудований, але газ по ньому не постачатимуть – євродепутат

Газопровід "Північний потік-2" може бути добудований, проте, газ по ньому не постачатимуть.

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Про це заявила член Європейського парламенту Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Я спостерігаю зростання опору цьому проекту. Зокрема, в рядах моєї партії. Ми були першими і єдиними, хто виступав проти нього, саме через Україну, з геостратегічних міркувань", – сказала євродепутат.

За її словами, якщо цей газопровід буде побудований, вийти з цієї схеми буде важко.

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"У вересні у нас відбудуться федеральні вибори, і в результаті наша "Партія зелених" може увійти до нової коаліції. І я сподіваюся, що ми будемо мати гучний голос в новому уряді, активно відстоювати рішення,яке не дозволить транспортувати газ цим газопроводом", – резюмувала політик.

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Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Нагадаємо, в січні екологи Німеччини з Німецького союзу охорони природи та біорізноманіття (Naturschutzbund Deutschland e.V. – NABU) і "Німецькій екологічної допомоги" (Deutsche Umwelthilfe) опротестували дозвіл на прокладку газопроводу "Північний потік – 2", видане Федеральним відомством з питань судноплавства і гідрографії (BSH).

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