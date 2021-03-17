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"Сенсорну кнопку можна обдурити": у Раді поділилися лайфхаком

17 березня, 10:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Нардеп Качура розповів, за допомогою чого можна впливати на сенсор

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура розповів, як можна обдурити в сесійній залі сенсорну кнопку. Цим він поділився в коментарі телеканалу "Україна 24".

"Я, до речі, купив на Alibaba таку подушечку, яка нагрівається. Ставиш цю подушку – і сенсорна кнопка працює", – сказав нардеп.

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На уточнювальне запитання журналіста, чи можна у такий спосіб "кнопкодавити", Качура відповів: "Не знаю, як "кнопкодавити", але сенсорну кнопку можна обдурити".

Як повідомляли новини "Сьогодні", з початку березня в Раді запрацювала сенсорна кнопка. Важливий момент – її не можна відпускати до кінця голосування, поки результати не висвітяться на табло. Це робить неможливим проголосувати за іншу людину.

Також ми показували, як працює сенсорна кнопка для голосування.

Відео: Сьогодні

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Верховна Рада сенсорна кнопка Александр Качура

Джерело: Сьогодні

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