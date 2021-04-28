"Зроблю міністром освіти": Ківа заявив, що звільнений його науковий керівник

Народний депутат Ілля Кива захистив дисертацію зі скандалом. Він заявив, що після цього з роботи вигнали його наукового керівника.

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Про це він сказав журналістам біля Верховної Ради, передає Громадське.

"Мені передзвонив мій науковий керівник. Доктор наук, професор, дуже шанована людина – його вигнали з місця роботи", – сказав він.

Ківа зазначив, що люди, які приймали захист його дисертації, всього лише виконували свою роботу.

"Бути керівником науковим у Ківи сьогодні – це одна історія. А бути керівником у Ківи завтра – це інша. Я йому сказав: прийдемо до влади – зроблю міністром освіти", – сказав нардеп.

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Зазначимо, що науковим керівником Ківи був Володимир Гурковський, доктор наук з державного управління, професор кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при президенті України; перший заступник директора "Центру дослідження проблем публічного управління".

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На питання журналістів, що нібито він захищав дисертацію заради додаткових доплат, він відповів: "Це ж тренування мозку і можливість закріпити ще один етап у своєму житті ... Як би там не було, а я йду впевненим кроком вперед, а коли мені нудно – обертаюся на всі боки і заводжу світські бесіди".

"Усе це про те, що я чогось не знав ... Я ж прекрасно знав, куди я йду і що буде зі мною відбуватися. Повірте, так, як був готовий я, не було готовий за останні 10 років ніхто. Я розумів, що будуть і провокації, і гострі питання ... Я далі буду йти з науковим ступенем і гордо дивитися своєму синові в очі", – наголосив нардеп.

Відео: PavlovskyNEWS

Нагадаємо, захист дисертації в кандидати наук Ківи викликав багато критики і насмішок. Журналісти дізналися, що його робота – це машинний переклад, "вода" і підроблені довідки.

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Тим часом у Міносвіти чекають на перевірку скандальну дисертацію.