Політика
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС
СЬОГОДНІ Новини політики

"Здадуть усіх, хто з конвертами": у Мережу злили листування з Тищенком, де погрожують дати свідчення в НАБУ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 січня, 13:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У "Слузі народу" новий скандал із хабарництвом – до Тищенка звернулася нібито дружина Кузьміних
Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"

У Telegram з'явився новий канал під назвою Harley Quinn, де нібито злили листування "дружини" Сергія Кузьміних, якого спіймали на великому хабарі, з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком та іншими.

Дивне листування з Тищенком

Адміни каналу вказали, що видали себе за дружину Сергія Кузьміних, щоб перевірити нардепів "Слуги народу", а саме Олену Шуляк, Олександра Корнієнка, Михайла Радуцького та Миколу Тищенка.

Реклама

"Сьогодні я вдавала дружину Сергія Кузьміних — той самий депутат, якого НАБУ прийняло на хабарі. Я була в розпачі і стукалася в усі двері до впливових людей, просила про допомогу. У Шуляк, у Корнієнка, у Радуцького, з помічницею Кузьміних пані Прокоф'євою та інших колег з комітету… Усі, як один, дали задню та злили свого колегу… І тільки Микола Тищенко, коли дізнався, що пахне смаженим і що Кузьміних під тортурами зливає всіх щодо зп у конвертах , погодився поговорити із родичем Єрмаком. Добра душа", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Зазначимо, чи дійсно Тищенко відповідав, ми перевірити не можемо.

Реклама

Сергій Кузьміних та його дружина Олена Кузьміних. Фото: My.ua
Сергій Кузьміних та його дружина Олена Кузьміних. Фото: My.ua

Новий зливний бак "слуг"?

Раніше вже існував Telegram-канал Джокер, який часто зливав інсайди із внутрішньої кухні "Слуги народу". Тепер з'явилося щось подібне за назвою Harley Quinn (Харлі Квін).

Цей персонаж – суперлиходійка, пізніше антигерой всесвіту DC Comics, що спочатку з'явилася в мультсеріалі "Бетмен" 1992 року, пізніше була перенесена в комікси. У всесвіті Marvel вона є дівчиною того самого Джокера.

Персонаж Marvel Харлі Квін. Фото: з відкритих джерел
Персонаж Marvel Харлі Квін. Фото: з відкритих джерел

За що затримали нардепа Кузьміних?

28 січня детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабара у розмірі 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги у укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Наразі Бюро не може затримати нардепа згідно з законом. Відомство звернеться до генпрокурора для підписання підозри.

Сергій Кузьміних. Фото: з відкритих джерел
Сергій Кузьміних. Фото: з відкритих джерел

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Політика
Показати ще
Реклама
Останні новини
Пряма трансляція ukraine24
Doodle Сьогодні
29 січня. Ольга Навоя Токарчук. Рівно 60 років тому у польському Сулехові народилася "інопланетна письменниця" українського походження – володарка Нобелівської премії з літератури-2018…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Опитування
Влада
Візит Зеленського до Байдена у Вашингтон
Докладніше
Комаровський в темі
Який тест на COVID-19 надійніший
Думка Комаровського
Читати статтю
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Кейт Вінслет для LA Times
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Прийдешні події в сферах музики і кіно

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 вересня
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Політика
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти