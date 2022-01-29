"Здадуть усіх, хто з конвертами": у Мережу злили листування з Тищенком, де погрожують дати свідчення в НАБУ

У "Слузі народу" новий скандал із хабарництвом – до Тищенка звернулася нібито дружина Кузьміних

Микола Тищенко. Фото: колаж "Сьогодні"

У Telegram з'явився новий канал під назвою Harley Quinn, де нібито злили листування "дружини" Сергія Кузьміних, якого спіймали на великому хабарі, з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком та іншими.

Дивне листування з Тищенком

Адміни каналу вказали, що видали себе за дружину Сергія Кузьміних, щоб перевірити нардепів "Слуги народу", а саме Олену Шуляк, Олександра Корнієнка, Михайла Радуцького та Миколу Тищенка.

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"Сьогодні я вдавала дружину Сергія Кузьміних — той самий депутат, якого НАБУ прийняло на хабарі. Я була в розпачі і стукалася в усі двері до впливових людей, просила про допомогу. У Шуляк, у Корнієнка, у Радуцького, з помічницею Кузьміних пані Прокоф'євою та інших колег з комітету… Усі, як один, дали задню та злили свого колегу… І тільки Микола Тищенко, коли дізнався, що пахне смаженим і що Кузьміних під тортурами зливає всіх щодо зп у конвертах , погодився поговорити із родичем Єрмаком. Добра душа", – йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, чи дійсно Тищенко відповідав, ми перевірити не можемо.

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Сергій Кузьміних та його дружина Олена Кузьміних. Фото: My.ua

Новий зливний бак "слуг"?

Раніше вже існував Telegram-канал Джокер, який часто зливав інсайди із внутрішньої кухні "Слуги народу". Тепер з'явилося щось подібне за назвою Harley Quinn (Харлі Квін).

Цей персонаж – суперлиходійка, пізніше антигерой всесвіту DC Comics, що спочатку з'явилася в мультсеріалі "Бетмен" 1992 року, пізніше була перенесена в комікси. У всесвіті Marvel вона є дівчиною того самого Джокера.

Персонаж Marvel Харлі Квін. Фото: з відкритих джерел

За що затримали нардепа Кузьміних?

28 січня детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних під час одержання хабара у розмірі 558 тис. грн.

За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги у укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Наразі Бюро не може затримати нардепа згідно з законом. Відомство звернеться до генпрокурора для підписання підозри.

Сергій Кузьміних. Фото: з відкритих джерел

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