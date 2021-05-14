СБУ повідомила про підозру Семену Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112 Україна"

У спецслужбі вважають, що саме Семенченко передав гроші для здійснення теракту

Семен Семенченко

Служба безпеки України розкрила теракт, а саме обстріл ТОВ "Інформаційного агентства" 112-й канал " у липні 2019 року. Досудовим розслідуванням встановлено, що обстріл будівлі телеканалу організував Семен Семенченко.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Під час виборів до Верховної Ради цей теракт було використано представниками держави-агресора в гібридної війні проти нашої країни. Для цього фігурант залучив двох учасників підлеглого йому збройного формування.

У червні 2019 Семенченко зі спільником провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. Вони вибирали оптимальний спосіб здійснення теракту, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження. Він же організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних злочину, йдеться в повідомленні.

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Спочатку планувалося, що виконавці теракту повинні придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки, припаркувати біля будівлі телеканалу і в певний час підірвати. Пізніше для приховування осіб виконавців і організатора було вирішено обстріляти будівлю телеканалу з протитанкового гранатомета.

В ході обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили та вилучили транспорт і засоби, які зловмисники використовували при вчиненні злочину. Зараз їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (теракт) КК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Документування протиправної діяльності проводилося СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва 26 березня обрав запобіжний захід для екс-нардепа Семена Семенченка та відправив його за грати на два місяці.

Також нагадаємо, Семенченка підозрюють у створенні незаконного збройного формування для провокування міжнародних конфліктів і вербування добровольців на території України.

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