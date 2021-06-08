У керівництва Партії Шарія обшуки. Розпочато кримінальне провадження

Служба безпеки України провела обшуки у засновників Партія Шарія в Києві та передмісті столиці.
Про це 8 червня повідомили в пресслужбі СБУ.
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Обшуки проходять вдома у двох фігурантів справи в столиці та в Бучацькому районі. Їх підозрюють у розповсюдженні матеріалів, "спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і в порушення порядку, встановленого Конституцією".
Слідчі вилучили у підозрюваних комп'ютерну техніку, мобільні термінали, друковані матеріали Партії Шарія і банківські картки.
Також пройшли обшуки в вінницькій друкарні, де було виготовлено агітпродукцію.
Розпочато кримінальне провадження про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110), а також про підробку документів і їхній збут (ч. 3 ст. 358). Слідство триває.
Нагадаємо, що Партію Шарія в Україні можуть заборонити – відповідний позов Мін'юсту розглядає Окружний адміністративний суд Києва.
Як відомо, лідером політсили є оголошений в міжнародний розшук блогер Анатолій Шарій – минулого тижня Печерський райсуд Києва заарештував його банківські рахунки і нерухомість.
Більше про нього дивіться у відеосюжеті: