У керівництва Партії Шарія обшуки. Розпочато кримінальне провадження

Засновників політсили запідозрили в поширенні матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України

Служба безпеки України провела обшуки у засновників Партія Шарія в Києві та передмісті столиці.

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Про це 8 червня повідомили в пресслужбі СБУ.

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Обшуки проходять вдома у двох фігурантів справи в столиці та в Бучацькому районі. Їх підозрюють у розповсюдженні матеріалів, "спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і в порушення порядку, встановленого Конституцією".

Фото: СБУ

Слідчі вилучили у підозрюваних комп'ютерну техніку, мобільні термінали, друковані матеріали Партії Шарія і банківські картки.

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Також пройшли обшуки в вінницькій друкарні, де було виготовлено агітпродукцію.

Фото: СБУ

Розпочато кримінальне провадження про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 110), а також про підробку документів і їхній збут (ч. 3 ст. 358). Слідство триває.

Фото: СБУ

Нагадаємо, що Партію Шарія в Україні можуть заборонити – відповідний позов Мін'юсту розглядає Окружний адміністративний суд Києва.

Як відомо, лідером політсили є оголошений в міжнародний розшук блогер Анатолій Шарій – минулого тижня Печерський райсуд Києва заарештував його банківські рахунки і нерухомість.

Більше про нього дивіться у відеосюжеті: