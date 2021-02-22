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СБУ пояснила запровадження санкцій проти мережі "Спортмастер"

22 лютого, 21:08

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Бізнесменам відгукнулася робота на окупованих територіях

Санкції проти мережі магазинів Sportmaster Operations Pte. Ltd запроваджено на підставі інформації про роботу мережі в тимчасово окупованому Криму.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

"Запровадженню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України, направлений ще влітку минулого року, про протиправність такої діяльності на тимчасово окупованих територіях", – сказано в повідомленні відомства.

Міністерство закордонних справ України "неодноразово зверталося з відповідними нотами в держоргани Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування".

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Нагадаємо, компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сінгапур), якій безпосередньо належить ТОВ "Спортмастер-Україна" – найбільша роздрібна мережа торгівлі спорттоварами в Україні включена до списку санкцій рішенням РНБО і указом президента від 19 лютого 2021 року.

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Згідно з ним, на три роки щодо сінгапурської Sportmaster Operations вводиться повна заборона:

  • торгових операцій;
  • транзиту ресурсів, польотів і перевезень на території України;
  • ввезення її продукції безпосередньо компанією або із залученням представників іноземних держав;
  • на виведення капіталів за межі України.

Також повідомлялося, що навіть через два дні після введення санкцій мережа Sportmaster продовжувала роботу.

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