Сайт Офісу президента зазнав атак хакерів

У Держспецзв'язку підрахували кількість кібератак за тиждень

На початку 2021 року сайт Офісу президента знову зазнав атак хакерів. Тільки з 6 по 12 січня зафіксовано десятки DDoS-атак.

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Про це повідомляє Держслужба спецзв'язку і захисту інформації.

У відомстві повідомили, що система захищеного доступу державних органів до інтернету заблокувала 52 755 атак різних видів. В основному це мережеві атаки прикладного рівня (97%).

"Також зафіксовано і заблоковано 30 DDoS-атак, зокрема на вебресурси Офісу президента України і Держспецзв'язку", – йдеться в повідомленні.

Всього за останній тиждень система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів і об'єктів критичної інфраструктури зафіксувала 5 026 884 підозрілих події. Переважна більшість – спроби викрасти інформацію (39%), 27% – мережеве сканування, 12% – спроби отримати права адміністратора.

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Відзначимо, що сайти державних відомств далеко не вперше атакують хакери. Як повідомляли новини "Сьогодні", в грудні 2019 року в РНБО заявляли про атаку хакерів на сайт Зеленського.

А нещодавно в СБУ розповідали, що кібератаки на Україну відбуваються щодня, більше 70% з яких – з боку РФ.

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