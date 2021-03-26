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  1. Влада

Санкції України проти російських ЗМІ: Захарова закотила істерику

26 березня, 11:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Дивно, але в Росії несподівано згадали про права людини

У Росії нервово відреагували на санкції України проти російських ЗМІ, які ввів в дію президент Володимир Зеленський. Представник МЗС РФ Марія Захарова назвала їх наступом на свободу слова.

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Про це вона сказала на брифінгу.

У Росії несподівано згадали про права людини.

"Ми розцінюємо подібні кроки як такі, що йдуть врозріз із основоположними принципами забезпечення свободи слова та плюралізму думок, а також не відповідають духу Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Бачимо в цьому продовження лінії на встановлення цензури, зачистку інформаційного простору від неугодних медіа, дискримінацію російськомовних громадян, залякування всіх інакомислячих", – заявила Захарова.

У МЗС РФ поскаржилися Заходу, що нібито Україна "наступає на демократичні принципи".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про санкції 23 березня. Під обмежувальні заходи потрапили не тільки російські ЗМІ. Читайте детальніше, хто потрапив у чорний список.

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Росія ЗМІ санкції мзс рф Марія Захарова

Джерело: Сьогодні

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