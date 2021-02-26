Санкції РНБО – хто наступний? Сьогодні на "Свободі слова Савіка Шустера"

На передачу знову прийде Олексій Данілов і розповість про рішення з засідання РНБО

Сьогодні, о 21:00, у прямому ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" гості студії обговорять, хто такий засуджений до 7 років в'язниці Сергій Стерненко- активіст чи злочинець, а також хто може бути зацікавлений у вуличних заворушеннях після рішення суду.

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Чиновники і політики обговорять ще одне важливе питання – хто буде наступним у списку санкцій України. А також поговорять про кримінальне провадження проти топменеджерів ПриватБанкуі спецоперацію щодо повернення літака, який намагався вилетіти з України.

Гостями студії стануть:

Олексій Данілов, секретар РНБО;

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор;

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Сергій Костенко, керівник Одеської обласної прокуратури;

Ганна Коломийчук, прокурор Одеської обласної прокуратури;

Масі Найєм, адвокат Сергія Стерненка;

Роман Синіцин, громадський активіст, волонтер;

Катерина Рожкова, заступник голови Національного банку України;

В тренді Чекаємо нові санкції. Стали відомі плани закритого засідання РНБО

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Роман Сульжик, член Наглядової ради ПриватБанку;

Тимофій Милованов, позаштатний радник керівника Офісу президента;

Олександр Данилюк, міністр фінансів України (2016-2018);

Єгор Чернєв, народний депутат від "Слуги народу";

Нестор Шуфрич, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя";

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Микола Катеринчук, лідер "Європейської партії України".

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ".

Дивіться "Свободу слова Савіка Шустера" щоп'ятниці о 21:00 на телеканалі "Україна"!

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