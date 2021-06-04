Санкції – занадто м'яко, потрібен вирок – Яценюк про справу Медведчука

Ще кілька років тому такого активного опору нардепу не було – Медведчук "купував" тих, хто був проти нього

Після введених санкцій як тактичного кроку важливо, щоб кримінальне провадження стосовно Віктора Медведчука – підозра і обвинувальний акт – були направлені в суд, і щоб там був обвинувальний вирок.

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Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк в ефірі "Право на владу".

Він заявив, що нині багато борються з Медведчуком, але ще кілька років тому було інакше. За його словами, Медведчук купив значну частину ЗМІ, які боролися проти нього.

"У 2016 році фракція "Народного фронту" в парламенті вперше подала заяву про скоєння злочину Медведчуком. І тоді депутат Левус і депутат Висоцький виступали від фракції партії, яку я очолював, з вимогою до генерального прокурора, до Служби безпеки і до всієї правоохоронної системи розпочати кримінальне провадження відносно Медведчука", – нагадав він.

Потім у 2018 році "Народний фронт" заблокував парламент із вимогою притягнути Медведчука до кримінальної відповідальності.

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"Так само у 2018 році за нашою ініціативою ми прийняли постанову Верховної Ради України про запровадження санкцій проти телеканалів, які вже Володимир Зеленський закрив на підставі цієї постанови", – додав він.

Яценюк підкреслив, що "основне, що мав Медведчук, чим він торгував до сьогодні, – він торгував впливом. Він торгував тим, що Володимир Путін призначив Медведчука генерал-губернатором України".

Нагадаємо, у частині опублікованих записів Медведчук із російським керівництвом обговорював нафтопродуктопровід "Самара – Західний напрямок".

Як відомо, 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт із можливістю внесення застави в 300 млн грн.

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Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком