Санкції проти Лукашенка можуть мати наслідки для України – "Слуга народу"

Олександр Лукашенко / Фото: Getty Images

Фракція "Слуга народу" підтримає проєкт постанови про звернення Верховної Ради до міжнародних організацій з проханням визнати режим невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка загрозою міжнародній безпеці і покарати санкціями, але це може обернутися наслідками для України. Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

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Вона нагадала, що і після білоруських виборів "Слуга народу" і президент України не визнали легітимність Олександра Лукашенка. Але і тепер Верховна Рада повинна відреагувати на ситуацію із затриманням Протасевича.

Нардеп також зазначила, що можуть бути наслідки і для України, і для простих білорусів.

"Потрібно розуміти, що в цих санкційних історіях важливо не покарати білоруський народ. Ми розуміємо, що вони там в більшості заручники ... Ми не хочемо, щоб ці люди залишилися без роботи, бідували і ми їм передавали гуманітарну допомогу. Ми не хочемо, щоб постраждали білоруси. Крім того, є певний критичний імпорт з Білорусі, як у випадку з пальним. Там немає якоїсь логіки у діях Лукашенка – він повітряний терорист. Але зупинивши продаж дизпалива в Україну, це теж не дуже добре буде для самої України", – сказала Кравчук.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Україна готує санкції проти режиму Лукашенка - відповідні матеріали вже на розгляді РНБО.